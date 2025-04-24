Війну можна припинити, вважає держсекретар США.

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував нові зустрічі щодо мирного врегулювання в Україні у майбутні вихідні.

Сталося це під час брифінгу президента США Дональда Трампа та премʼєр-міністра Норвегії Йонасом Гар Стьоре, де був присутній і Рубіо. Держсекретар сказав, що партнерам поставили питання про те, що потрібно зробити задля припинення війни РФ проти України.

"Війну можна припинити. Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї. Вчора відбулася хороша зустріч. У вихідні будуть хороші зустрічі. Ми показали їм фінішну межу. Нам потрібно, щоб обидві сторони погодились", – додав Рубіо.

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Держсекретар також сказав, що масований російський удар по Україні 24 квітня має нагадати кожному, чому цю війну треба завершити.

Крім того, Рубіо похвалив Трампа за його спроби завершити війну. За його словами, ніхто зі світових лідерів не докладає стільки зусиль для завершення конфліктів. Держсекретар США каже, що Трамп прагне зупинити вже існуючі війни і запобігти виникненню нових. Саме тому Сполучені Штати Америки ведуть діалоги і з Іраном, і з Україною та Росією.

США і Україна: інші новини

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що війна в Україні є дуже важливою. За словами Трампа, Штати хочуть завершити її швидко. На його думку, в цьому питанні є прогрес.

Тим часом Bloomberg повідомляє, що Вашингтон вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію. Також Штати хочуть, аби російські війська покинули окуповані території Харківської області.

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