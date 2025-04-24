За словами Трампа, Штати чинять "багато тиску" на Росію.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив з низкою заяв щодо війни, яку РФ веде проти України.

Під час спільного брифінгу за підсумками зустрічі премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре американський лідер заявив, що війна в Україні є дуже важливою. За словами Трампа, Штати хочуть завершити її швидко.

"Думаю, у нас є великий прогрес. Побачимо, що станеться. Наступні кілька днів будуть дуже важливими", – заявив він.

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Трамп також додав, що Штати чинять "багато тиску" на Росію. При цьому на питання щодо санкцій проти РФ він "хотів би відповісти за тиждень".

Водночас говорячи про масовану атаку Росії на українські міста, президент США відповів стримано:

"Мені не сподобалася ця ніч. Ми посеред мирних переговорів, а ракети були випущені".

Щодо ситуації довкола Кримського півострова, очільник Білого дому сказав, що "повернути Крим буде дуже важко". Він також акцентував, що Крим "був відданий Росії за президента на ім'я Барак Хусейн Обама", а він сам тут ні до чого.

При цьому поступкою з боку Росії, за словами Трампа, буде "припинення війни і відмова від захоплення всієї України":

"Те, що Росія не захопила всю країну (Україну), є великою поступкою", – вважає Трамп.

Водночас на запитання про те, чи він все ще вважає, що Україна повинна віддати частину території, щоб досягти миру, Трамп відповів так:

"Ну, це залежить від того, яку територію... ми зробимо все можливе, працюючи з Україною... але вони втратили багато територій".

Крім того, Трампа запитали про те, чи розглядає він можливість виходу з переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. За словами американського президента, журналіст має повторити це питання за два тижні.

"Але я думаю, ми дуже близко", – додав Трамп.

Війна в Україні і Трамп

Вдень президент США Дональд Трамп виклав у своїй соцмережі допис щодо російського масованого удару по Україні в ніч проти 24 квітня. Обстріл він назвав "невчасним":

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!", – написав Трамп.

Примітно, що напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи переговори в Лондоні, заявила, що Трамп розчарований, а президент України Володимир Зеленський "рухається в неправильному напрямку".

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