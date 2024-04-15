Кірбі заявив, що це "різні конфлікти".

Сполучені Штати не братимуть участі у захисті повітряного простору України, як це було під час атаки Ірану по Ізраїлю 14 квітня. Про це заявив координатор Білого дому у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

"Це різні конфлікти. Різний повітряний простір. Різна картина загроз. Президент ясно дав зрозуміти ще на початку конфлікту в Україні, що Сполучені Штати не будуть брати участі в цьому конфлікті у військовому плані", – наголосив він під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що США надають Україні допомогу для забезпечення захисту неба.

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"Ми постачаємо Україні засоби, яких вони потребують, щоб допомогти їм захистити їхній повітряний простір. На жаль, ми не можемо робити цього зараз, оскільки ми не маємо додаткового фінансування, якого вони так відчайдушно потребують", – резюмував він.

Атака Ірану по Ізраїлю: роль партнерів

В ніч на неділю, 14 квітня, Іран випустив сотні ракет і безпілотників по Ізраїлю. Було збито 99% цілей, проте у цьому Ізраїль покладався на важливий інструмент, якого Україна досі не має – миттєву допомогу з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, які мають військові активи в регіоні. Участь у відбитті удару брали сили США, не залишилися осторонь Велика Британія, Франція та Йорданія.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що країни вільного світу можуть захистити Україну від терору на прикладі надання захисту Ізраїлю – ця країна також не є членом НАТО. Глава держави додав, що "для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі".

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