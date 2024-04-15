Зокрема, президент переконаний у тому, що аби змусити агресора охолонути, достатньо політичної волі цивілізованого світу для підтримки України.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що країни вільного світу можуть захистити Україну від терору на прикладі надання захисту Ізраїлю, який не є членом НАТО.

Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно ситуації на фронті і в енергетиці. Зеленський розповів, що на засіданні Ставки було заслухано доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, оборонних потреб України і її майбутніх дій. Також заслухано дані розвідок від очільників Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка та Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова стосувався контрактів на постачання зброї, систем РЕБ та дрони.

Також президент повідомив, що заслухав доповіді представників енергетичної галузі – Міненерго, "Енергоатому", "Укренерго", "Нафтогазу" – щодо зусиль, яких вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів. Також була доповідь віцепрем’єра Олександра Кубракова щодо захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах.

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Глава держави відзначив, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти, бо це може зробити тільки достатньо ефективна ППО.

Він зазначив, що Україна вдячна тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит.

"Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", - наголосив Зеленський.

Арабо-ізраїльський конфлікт

Для відбиття нальоту близько 300 іранських балістичних та крилатих ракет і далекобійних дронів-камікадзе Ізраїлю довелося залучати не тільки власні сили та засоби, але й також Великобританії, Франції, США та Саудівської Аравії. Наприклад, французькі військові взяли участь у перехопленні іранських дронів і ракет, що летіли на Ізраїль, бо вони мають базу в Йорданії.

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