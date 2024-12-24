Від шести до десяти мільйонів українців опинилися за кордоном від початку повномасштабної війни. Вони досі там живуть, але Україна виступає за те, щоб повернути громадян "додому " - зокрема, за допомогою таких методів, як припинення допомоги біженцям і закриття доступу до консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
Для вирішення завдання з поверненням громадян в Україну було створено Міністерство національної єдності та схвалено в першому читанні визнання подвійного громадянства, яке досі було заборонено, пише El Pais.
Соціологиня з Центру Разумкова Ольга Піщуліна заявляє, що повернення людей залежить від виконання певних умов, частину з яких зараз неможливо здійснити. Це стосується питання безпеки, оскільки війна триває, лунають повітряні тривоги й існують певні ризики.
"Але також необхідна стабільна ситуація з економічними та соціальними можливостями. Ті, хто живе за кордоном, також очікують на якісну систему освіти та охорони здоров'я", - йдеться в матеріалі.
Українська журналістка Олена Бабакова зазначає, що ще однією перешкодою для повернення є висока вартість оренди житла, як і те, що громадяни за кордоном відчувають себе "чужинцями" порівняно з тими, хто переживає війну безпосередньо в Україні.
У дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ООН, яке було опубліковано в листопаді, йдеться про те, що 61% біженців все ще хочуть повернутися, але тільки коли покращиться ситуація.
"Причинами повернення є неможливість знайти роботу, яка б відповідала їхній кваліфікації, там, де вони живуть [у Європі], відсутність почуття приналежності, а також наявність в Україні престарілих батьків та інших родичів", - пише ЗМІ.
При цьому повідомляється, що уряд України в "демографічній стратегії" визнає, що від 1,3 до 3,3 мільйона осіб можуть не повернутися.
Ситуація з українськими біженцями - що відомо
Раніше УНІАН повідомляв, що на українців у Німеччині чекають зміни у 2025 році. Зокрема, проблема дефіциту кадрів "втрачає гостроту" - пріоритети можуть змінитися. Замість того, щоб працевлаштовувати українців, в увазі можуть знову опинитися кваліфіковані працівники, які народилися або давно живуть у ФРН.
А от Польща готується до нової хвилі українських біженців протягом цієї зими. "Зараз ми покращуємо свої плани, готуємося до можливості появи чергової хвилі біженців. Вона не виключена, адже йде зима", - зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі.