Зокрема, Україна виступає за закриття доступу до консульських послуг для чоловіків у Європі та припинення соціальної допомоги для біженців.

Від шести до десяти мільйонів українців опинилися за кордоном від початку повномасштабної війни. Вони досі там живуть, але Україна виступає за те, щоб повернути громадян "додому " - зокрема, за допомогою таких методів, як припинення допомоги біженцям і закриття доступу до консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.

Для вирішення завдання з поверненням громадян в Україну було створено Міністерство національної єдності та схвалено в першому читанні визнання подвійного громадянства, яке досі було заборонено, пише El Pais.

Соціологиня з Центру Разумкова Ольга Піщуліна заявляє, що повернення людей залежить від виконання певних умов, частину з яких зараз неможливо здійснити. Це стосується питання безпеки, оскільки війна триває, лунають повітряні тривоги й існують певні ризики.

Відео дня

"Але також необхідна стабільна ситуація з економічними та соціальними можливостями. Ті, хто живе за кордоном, також очікують на якісну систему освіти та охорони здоров'я", - йдеться в матеріалі.

Українська журналістка Олена Бабакова зазначає, що ще однією перешкодою для повернення є висока вартість оренди житла, як і те, що громадяни за кордоном відчувають себе "чужинцями" порівняно з тими, хто переживає війну безпосередньо в Україні.

У дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ООН, яке було опубліковано в листопаді, йдеться про те, що 61% біженців все ще хочуть повернутися, але тільки коли покращиться ситуація.

"Причинами повернення є неможливість знайти роботу, яка б відповідала їхній кваліфікації, там, де вони живуть [у Європі], відсутність почуття приналежності, а також наявність в Україні престарілих батьків та інших родичів", - пише ЗМІ.

При цьому повідомляється, що уряд України в "демографічній стратегії" визнає, що від 1,3 до 3,3 мільйона осіб можуть не повернутися.

Ситуація з українськими біженцями - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що на українців у Німеччині чекають зміни у 2025 році. Зокрема, проблема дефіциту кадрів "втрачає гостроту" - пріоритети можуть змінитися. Замість того, щоб працевлаштовувати українців, в увазі можуть знову опинитися кваліфіковані працівники, які народилися або давно живуть у ФРН.

А от Польща готується до нової хвилі українських біженців протягом цієї зими. "Зараз ми покращуємо свої плани, готуємося до можливості появи чергової хвилі біженців. Вона не виключена, адже йде зима", - зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі.

Вас також можуть зацікавити новини: