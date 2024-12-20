За "програмою Нансена" наше зобов’язання діє до 2030 року, але вже є рішення про її продовження після цього часу.

Норвегія обіцяє допомагати Україні, навіть коли війна закінчиться. Про це міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"За "програмою Нансена" наше зобов’язання діє до 2030 року, але вже є рішення про її продовження після цього часу. Це стосується підтримки під час як війни, так і миру. Якщо події розвиватимуться так, як ми сподіваємося, і війна завершиться перемогою України – навіть тоді економічна підтримка залишатиметься", - сказав він.

Як зауважив Ейде на наступний рік Норвегія передбачила на допомогу Україні в розмірі 35 мільярдів крон, що становить приблизно 3 мільярди євро. З них 22,5 мільярда буде спрямовано на військову підтримку, а 12,5 мільярда – на цивільні потреби.

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За його словами, підтримка максимально відповідатиме заявленим потребам і вимогам України.

"Приблизно 50% допомоги має йти на військову, а 50% – на цивільну підтримку. Втім, зараз, під час інтенсивної фази війни, частка військової допомоги вища", - сказав він щодо розподілу допомоги.

Ейде також підкреслив, що просто переказувати гроші вони не можуть.

"Вони мають спрямовуватися на програму або проєкт, узгоджений заздалегідь. Що ж стосується зброї, яку ми хочемо передати, то вона має бути в наявності. На жаль, зараз навіть за наявності фінансування обмеження накладає виробництво боєприпасів. Як би це прикро не звучало, гроші самі по собі зараз не вирішують проблеми", - сказав дипломат.

За його словами, у 2025 році допомога країни буде найвищою за весь час.

"Це дуже значна сума, але вона має бути такою, адже ми можемо собі це дозволити і вважаємо це правильним кроком. Цілком можливо, що ця сума може бути збільшена", - додав Ейде.

Допомога Україні від Норвегії

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Норвегія профінансує українське виробництво зброї та техніки. За його словами, під час візиту до Осло вдалося домовитися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом про те, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки - прямого фінансування виробництва в Україні.

Норвегія влітку заявила, що передасть Україні шість винищувачів F-16. За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама, у міру того, як Україна отримуватиме більше навчених пілотів та допоміжного персоналу, сторони коаліції винищувачів додаватимуть Україні нові літаки.

Також країна посилює систему протиповітряної оборони України комплексами NASAMS.

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