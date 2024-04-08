Раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про звільнення спікера, що стало загрозою для посади Джонсона.

Якщо Сполучені Штати не нададуть Україні допомогу і вона програє війну, винним у цьому буде спікер Палати представників Майк Джонсон. Таку заяву зробив колишній конгресмен Адам Кінзінгер, пише The Hill.

"Тепер він повинен подумати про свою совість, тому що я маю вам сказати, що якщо Україна програє цю боротьбу, він стане тим хлопцем в підручниках історії, які пишуть про те, чому Україна програла цю боротьбу. Вони не обов’язково скажуть, що це він протягнув допомогу, але це той, хто міг зробити щось, що б змінило ситуацію. Треба визнати той факт, що це не ми допомагаємо Україні. Україна допомагає нам, борючись за захист від одного з наших головних конкурентів і, відверто кажучи, ворогів у цьому світі", – сказав Кінзінгер в інтерв’ю CNN.

Як зазначає The Hill, цього тижня Палата повертається до роботи після двотижневої перерви. Джонсон пообіцяв подати певний варіант допомоги Україні після повернення до Конгресу, але він не уточнив, як він планує це зробити.

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Перед тим, як Палата представників пішла на канікули, республіканка Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про звільнення спікера, що стало загрозою для посади Джонсона. На думку Кінзінгера, ймовірність успішної спроби усунути спікера є маленькою. Він закликав Джонсона укласти угоду з демократами щодо допомоги Україні.

"Він виживе. Я б поставив на те, що він буде спікером наприкінці цього терміну. Тепер він або виживе, піддавшись, відверто кажучи, тероризму Марджорі Тейлор Грін – щоразу, коли щось захочеться зробити, вона буде тримати цю загрозу над його головою – або він зможе вижити, уклавши угоду з демократами", – каже колишній конгресмен.

Допомога Україні від США: що відбувається

Республіканці з Палати представників з острахом очікують свого повернення з великодніх канікул 9 квітня. Через розбіжності прийняття важливих законів може опинитися під загрозою. Це, своєю чергою, може призвести до відставки спікера Майка Джонсона, який просуває підтримку Україні та Ізраїлю, незважаючи на заперечення у Республіканській партії.

Тим часом WSJ пише, що Байден відмовився налагоджувати двопартійну підтримку допомоги США Україні. Невдоволенням Республіканської партії політикою президента Байдена щодо України користується екс-президент США і кандидат на цю посаду під час виборів у 2024 році Дональд Трамп. Він заявляє, що хоче вести переговори про припинення війни.

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