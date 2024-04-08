За словами журналістів, президент США не продемонстрував жодних ознак спілкування з республіканцями, які проголосували за підтримку України.

Цього тижня Конгрес США повертається з великодніх канікул, і на порядку денному стоїть важливе питання допомоги Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон просуває підтримку Україні та Ізраїлю, незважаючи на гучні заперечення у Республіканській партії.

Водночас Україна намагається утримати лінію оборони проти Росії попри нестачу боєприпасів і засобів ППО. Однак без вливання американської зброї Україні доведеться робити болісний вибір щодо того, яку територію віддати, пише The Wall Street Journal.

За їсловами авторів, Дональд Трамп використовує невдоволення Республіканської партії політикою президента Байдена щодо України і заявляє, що хоче вести переговори про припинення війни. Трамп матиме сильнішу вплив, якщо Україна покращить свою позицію до наступного року, а це означає, що надання допомоги Україні також в політичних інтересах Трампа.

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Більша підтримка Києва не подобається приблизно половині учасників з'їзду Республіканської партії. Джонсон чітко усвідомлює ставки і намагається сформувати пакет, який може бути прийнятий. Зокрема, він пропонує перетворити частину допомоги на кредити (ідея Трампа). Частину допомоги також можна було б оплатити за рахунок арештованих активів російського центробанку, якщо про це вдасться домовитися з Європою, де розташована їх більша частина.

Також Джонсон пропонує скасувати заборону президента Байдена на експорт скрапленого природного газу. Це стало б перемогою як для американської економіки, так і для послаблення Путіна. Але це коштуватиме десятків голосів демократів. Джонсону може знадобитися схвалення двома третинами голосів, оскільки члени його власної партії можуть заблокувати проходження законопроекту в Комітеті з питань регламенту, який виносить законопроекти на голосування більшістю.

"Проте Джонсон не є головнокомандувачем, а Байден відмовився від своїх зобов'язань щодо забезпечення двопартійної підтримки американської допомоги Україні. Він не продемонстрував жодних ознак спілкування з республіканцями, які проголосували за підтримку України. А Байден і радники його передвиборчої кампанії, які, схоже, керують його зовнішньою політикою, можуть бути достатньо кровожерливими, щоб вважати, що республіканці заплатять більшу політичну ціну за блокування допомоги. Це погана ставка. Виборці покладають на президентів відповідальність за проблеми, що виникають під час їхнього керування", – йдеться у публікації.

За словами журналістів, Джонсон може сприяти голосуванню у Палаті представників затвердженого Сенатом законопроекту. Республіканці можуть "справедливо продати цей голос як авансовий платіж за переозброєння США" –від 155-мм боєприпасів до ракет для "Патріот".

"Було прикро спостерігати, як швидко деякі праві висміяли консервативного Джонсона, назвавши його болотяним запроданцем України. Легше кричати з дешевих місць, ніж керувати, що Джонсон зобов'язаний робити. Деталі законопроекту забудуться за кілька тижнів. Що запам'ятають американські союзники і противники – те, що США під час бійки кидають своїх друзів і тікають від них", – підкреслюють автори.

Допомога США

Раніше УНІАН писав, що спікер Палати представників Конгресу США Майкл Джонсон може позбутися своєї посади. Каменем спотикання стала допомога Україні, яка бореться з окупаційною армією Російською Федерацією. MSNBC повідомляє, що за останній рік республіканці в палаті представників не змогли провести жодних значущих законів, і в цьому винен Дональд Трамп, який виступає проти надання Україні військової допомоги.

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