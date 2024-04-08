Наступні два тижні будуть найбільш критичними.

Республіканці Палати представників з острахом очікують свого повернення з великодніх канікул 9 квітня, побоюючись, що їхні глибокі розбіжності поставлять під загрозу прийняття важливих законів, що може призвести до відставки спікера Майка Джонсона, пише The Washington Post.

За словами журналістів, чи залишиться Джонсон спікером, залежить від того, чи вирішить республіканець задовольнити вимоги свого крайнього правого флангу, чи звернеться до демократів, які, зрештою, можуть врятувати його спікерство, намагаючись затвердити свої пріоритети. "Він потрапив у пастку-22", – заявив консервативний республіканець Кевін Херн.

Питання допомоги Україні

Зазначається, що наступні два тижні будуть найбільш критичними за майже піврічне перебування Джонсона на чолі дуже хиткої Палати представників з більшістю, яка продовжує звужуватися. Його головним пріоритетом є ухвалення законопроекту про фінансування України, який також передбачає допомогу Ізраїлю. Частина республіканців наполягають, що будь-яка угода про зовнішню допомогу має також включати заходи, спрямовані на зміцнення кордонів США.

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"Але форма цього пакету буде предметом запеклих дебатів, а шлях до його ухвалення є непередбачуваним і туманним. Маючи більшість у два голоси, республіканці не змогли досягти консенсусу з таких суперечливих питань, що розлютило ультраправих, які відчайдушно прагнуть ідеологічної чистоти. Вибір двопартійного шляху також є складним: змусити законодавців погодитися на будь-що, пов'язане з Україною та Ізраїлем, особливо на тлі зростаючого обурення з приводу жертв серед цивільного населення в Газі, є майже неможливим завданням, враховуючи партійність і гнів у сьогоднішньому складі Палати представників", – йдеться у статті.

Очікується, що до 19 квітня Палата представників ухвалить рішення про перезатвердження Закону про нагляд за зовнішньою розвідкою. Але цей крок вже розірвав республіканців на частини. А боротьба за посаду спікера за сім місяців до виборів лише ще більше викриє хронічний безлад у Республіканській партії. Багато республіканців у Палаті представників визнають, що їхня нездатність домовитися про ухвалення будь-яких рішень може зашкодити їхньому прагненню зберегти і розширити свою більшість.

Якщо Джонсон перейде до демократів, це, ймовірно, означатиме, що він знову омине Комітет з питань регламенту, в якому домінують республіканці, включно з трьома ультраправими, які прагнуть блокувати закони, і звернеться до так званого календаря призупинення роботи, за яким для ухвалення законів йому знадобиться дві третини голосів Палати представників, вказують журналісти.

Загроза відставки для Джонсона

Над усім цим нависає погроза депутата Марджорі Тейлор Грін (штат Джорджія) усунути Джонсона з посади спікера, якщо він винесе на розгляд Палати представників будь-який законопроект про допомогу Україні. Депутат Дасті Джонсон, який очолює консервативну фракцію Мейн-стріт, назвав пропозицію про відставку "жахливою загрозою", що нависла над спікером, "який чесно намагається знайти шлях вперед".

Водночас жоден республіканець Палати представників публічно не підтримав зусилля Гріна, навіть серед тих, хто палко виступає проти надання більшої допомоги Україні.

Журналісти вказують, що в Палаті представників республіканці мають перевагу у два місця, 218 проти 213 демократів. До кінця сесії Палати представників у квітні більшість зменшиться до одного місця, коли піде на пенсію республіканець Майк Галлахер. Це означає, що може статися майже все, що завгодно. Достатньо лише одного члена Палати представників, щоб змусити голосувати за відставку спікера, і це може статися через 48 годин після внесення пропозиції, якщо вона буде внесена за спеціальними правилами.

До того ж демократи можуть врятувати Джонсона, якщо Грін все ж таки подасть клопотання про його відсторонення. Якщо всі демократи вирішать не допомагати Джонсону, як це сталося у випадку з Маккарті, республіканцям знадобиться лише три члени, щоб зняти його з посади. Після того, як Галлагер піде у відставку, їм знадобиться лише двоє.

"Багато республіканців у Палаті представників, як приватно, так і публічно, висловлюють побоювання щодо наступних тижнів", – пише видання.

Білий дім підтримує зв'язок з офісом Джонсона, але, за словами представника Білого дому, не висловив готовності внести кілька змін до законопроекту, який запропонував спікер. У Джо Байдена хочуть, щоб був проголосований сенатський законопроект. Будь-які поправки до нього можуть призвести до подальшої затримки.

Хоча Джонсон натякнув на кілька заходів, які, на його думку, можуть компенсувати витрати на пакет зовнішньої допомоги. Наприклад, рішення про передачу заарештованих російських активів для використання Україною, а також допомога у вигляді кредиту. Спікер також запропонував пов'язати надання допомоги зі скасуванням паузи Байдена щодо експорту скрапленого природного газу. Але все це не стосується проблем кордону, які республіканці прагнуть якось подолати, особливо у передвиборчий рік.

Демократи Палати представників і двопартійна група законодавців вже запропонували два варіанти, які можуть звільнити спікера від необхідності створювати нове законодавство. Демократи Палати представників включили схвалений Сенатом законопроект, який не включає питання безпеки кордонів, до петиції про розпуск, що дозволить "зняти" законопроект з комітету після того, як його підпишуть 218 законодавців, і винести його на голосування в залі без схвалення Джонсона. Наразі петицію підписали 190 демократів і один республіканець.

Інша петиція про звільнення, яку підтримали 16 законодавців, також передбачає фінансування на один рік для України, Ізраїлю та заходів з безпеки кордонів.

Але багато республіканців, за словами трьох законодавців від Республіканської партії, стають все більш впевненими в тому, що можуть підтримати петицію, якщо пакет Джонсона не набере необхідних 290 голосів республіканців і демократів для його прийняття. Незрозуміло, як Грін розцінить успіх петиції про звільнення, хоча раніше вона заявляла, що не буде звинувачувати Джонсона в цьому, оскільки він не може контролювати її розгляд, підкреслюють автори.

Дасті Джонсон, республіканець від Південної Дакоти, визнав, що ні він, ні його колеги нічого не можуть зробити, щоб запобігти голосуванню Грін за відставку спікера – або контролювати його наслідки. Все, що він може зробити – це молитися.

Допомога США для України

Раніше УНІАН писав, що Джо Байден відмовився налагоджувати двопартійну підтримку допомоги США Україні. Президент США не продемонстрував жодних ознак спілкування з республіканцями, які проголосували за підтримку України.

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