Наразі такий законопроєкт ще не ухвалено.

Румунія може збивати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір країни, виходячи з рівня загрози і ризиків для життя людей та майна. Про це йдеться у законопроєкті, який опублікувало Міністерство оборони, передає Reuters.

Законопроєкт, який було винесено на громадське обговорення у понеділок, встановлює конкретні умови, за яких Румунія може проводити контроль над своїм повітряним простором як для пілотованих, так і для безпілотних літальних засобів.

Проєкт отримає кінцеве схвалення після того, як уряд ухвалить відповідний закон.

Відео дня

"На рівні Європейського Союзу тривають зусилля щодо уніфікованого підходу до безпілотних літальних апаратів, а також щодо встановлення заходів для протидії ризикам. Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БпЛА, як військових, так і пристосованих для використання у військових цілях, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні України та поблизу прикордонної зони Румунії", - йдеться у законопроєкті.

Згідно із законопроєктом, пілотовані літаки, які залітають без дозволу, можуть бути знищені лише в тому випадку, якщо вони атакуватимуть або агресивно відреагують на перехоплення.

Водночас безпілотники можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Однак знищення є крайнім заходом. Також системи партнерів, які знаходяться в Румунії, теж можуть брати участь у будь-яких діях відповідно до договорів про колективну оборону з країнами-членами НАТО і ЄС.

Російські БпЛА на території РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Румунії знайшли уламки російського дрона. Як стало відомо, в той день окупанти атакували цивільні об'єкти та портову інфраструктуру України, поблизу кордону з Румунією.

Водночас генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, чому Польща та Румунія не збивають на своїй території російські БпЛА. За його словами, причина в тому, що російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, яку Захід не може показати.

Вас також можуть зацікавити новини: