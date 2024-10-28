Це дозволяє безпілотнику уникнути атаки.

Протистояння українських зенітних дронів та розвідувальних БПЛА росіян продовжується і окупанти намагаються знайти способи протидії. Зокрема, вони навіть використовують складну систему з автоматизованим ухиленням.

Як повідомляє Defence Express, окупанти встановили на розвідувальні дрони камери заднього огляду з дуже широким кутом огляду. Зображення з неї аналізується з залученням так званого машинного зору. Якщо виникає загроза для об'єкта, алгоритм дає команду на виконання маневру ухилення.

Таким чином, коли зенітний FPV-дрон, його ціль зміщується у бік і уникає атаки. Внаслідок цього, оператор може також втратити й візуальний контакт з розвідником, а тому знадобиться додатковий час для проведення нової атаки. Враховуючи, що "життя" зенітного дрона у повітрі не дуже довге, то часу може й не вистачити.

Відео дня

Нові експерименти росіян помітив і фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов. Раніше він звертав уваги на інші способи протидії, які використовують росіяни. Зокрема, комплекси РЕБ, які глушили відеозв'язок.

"Варто додати, що у РФ всі ці інтеграції проходять доволі швидко, бо ще лише на початку вересня росіяни почали бідкатись на нову загрозу. При цьому запропонувавши обидва ці методи - і малогабаритний комплекс РЕБ і камеру заднього виду, але без наступного логічного кроку із додаванням до неї машинного зору. Водночас для РФ питання захисту своїх розвідувальних БПЛА не лише актуальне, а й може передбачати відносно коштовні речі, бо вони все одно будуть складати лише відсотки вартості самого розвідувального безпілотника. Бо, наприклад, "Орлан-10" коштує від 100 тисяч доларів", - підсумували аналітики.

Війна дронів

Нещодавно повідомлялось, окупанти запустили у повітряній простір України безпілотники з "лінзою Люнеберга" - ці БПЛА слугують хибними цілями для української ППО.

Волонтерка, засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська зазначила, що Україна зараз вже технологічно програє Росії у війні дронів, хоча раніше випереджала її.

Розробник розвідкомплексів Андрій Липовий втішив, що Україна практично наздогнала Росію та навіть отримала певну "невелику перевагу". На його думку, Україні вдасться закріпити домінування над РФ у цій галузі вже у 2025 році.

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