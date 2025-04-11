Основна частина суми для нового пакета допомоги буде внесена Великою Британією. Планується, що гроші підуть на випуск великої кількості дронів.

Велика Британія спільно з Норвегією анонсували виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 450 млн фунтів (близько $585 млн).

Як ідеться в повідомленні Міноборони Великої Британії, 350 млн фунтів дає Британія, а 100 млн - Норвегія, через "Фонд для України", яким управляє британська сторона.

Ці гроші, як повідомило Міноборони, підуть на випуск сотень тисяч дронів, протитанкових мін і радіолокаційних систем, а 160 млн буде виділено на ремонт і утримання техніки, яку Британія раніше поставила Україні.

Відео дня

Нагадаємо, вчора в Брюсселі відбулася зустріч "коаліції охочих", на якій було вирішено, що Велика Британія і Франція прискорять військове планування "коаліції охочих". Зокрема, різні країни вже починають визначати, що саме можуть зробити для підтримки України.

"Рамштайн" без США

Сьогодні в Брюсселі відбудеться ще одна важлива для України зустріч - "Рамштайн" за участю 50 країн.

Головувати на зустрічі , після виходу з цього формату США, будуть міністри оборони Великої Британії та Німеччини Джон Хілі та Борис Пісторіус.

4 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що навіть після виходу США, цей формат продовжуватиме існувати і працюватиме на посилення і зміцнення як загальної безпеки, так і безпеки України.

Вас також можуть зацікавити новини: