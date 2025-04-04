Глава МЗС України Сибіга запевнив, що формат "Рамштайна" буде продовжувати працювати.

Наступна зустріч союзників України у форматі "Рамштайн" пройде під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Укрінформ". "Наступний "Рамштайн" відбудеться під головуванням Великої Британії та Німеччини, за активної ролі Німеччини. Тому цей формат продовжуватиме існувати і працюватиме на посилення і зміцнення як загальної безпеки, так і безпеки України", - заявив Сибіга.

Нагадаємо, наступний "Рамштайн" відбудеться 11 квітня.

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Неучасть США в "Рамштайні"

Про те, що представників США не буде на найближчому "Рамштайні" стало відомо 3 квітня. Зокрема, видання Defense News повідомило, що глава Пентагону Піт Гегсет уперше проігнорує "Рамштайн". За словами співрозмовників видання, він не має наміру їхати на зустріч ані особисто, ані підключатися онлайн. У лютому Гегсет був присутній на "Рамштайні", але не очолив його вперше за 26 засідань.

Таким чином наступне засідання контактної групи стане першим без участі США, які й створили цей формат невдовзі після російського вторгнення в Україну 2022 року.

Для Європи відсутність міністра оборони США є серйозною ознакою, яка говорить про те, що для адміністрації Трампа питання завершення війни в Україні є другорядним.

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