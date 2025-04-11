Різні країни вже починають визначати, що саме можуть зробити для підтримки України.

Велика Британія і Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" протягом наступних двох тижнів. Країни зосередяться на забезпеченні безпеки України в повітрі, на морі і на суші.

Ще одним аспектом стане відновлення Збройних сил України. Про це заявили журналістам міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, пише Bloomberg.

Зазначається, що "сили запевнення" будуть призначені для стримування будь-яких майбутніх атак з боку РФ після потенційної мирної угоди. Крім того, Велика Британія і Європейський Союз обговорили кілька ініціатив, які будуть спрямовані на збільшення допомоги Україні, збільшення витрат на оборону і участь у коаліції країн, готових надати Україні гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

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За словами Лекорню, потенційні учасники вже починають визначати, що саме можуть зробити і наскільки це можливо в рамках політичної і конституційної системи кожної конкретної країни. Він додав, що Туреччина, до прикладу, розглядає можливість своєї участі в морській компоненті сил.

Плани, які зараз обговорюються, мають стати доповненням до підтримки Сил оборони України, які перебуватимуть на передовій.

"Це означає відмову від демілітаризації України. Ці гарантії безпеки також існують для того, щоб дати можливість українським силам відновити себе", – додав він.

Видання зазначає, що міністри оборони країн "коаліції охочих" зустрілися в Брюсселі. Британський міністр оборони акцентував, що до європейських країн на цій зустрічі приєдналися також Австралія, Нова Зеландія і Японія. Держави ще не дійшли згоди щодо того, якої форми мають набути ці "сили запевнення" і за якою структурою вони будуть формуватися.

Гілі додав, що "коаліція охочих" – це не "миротворчі сили", про які раніше говорили європейські лідери.

"Це не миротворчі сили, які роз'єднають ворогуючі сторони вздовж лінії зіткнення. Найефективнішим стримуючим фактором проти відновлення путінської агресії, найкращим способом закріплення режиму припинення вогню є сила самих українських сил", – пояснив міністр оборони Великої Британії.

Іноземні війська в Україні

Заклики відправити іноземних військових до України лунають вже не перший рік. Європейські лідери так само говорили про потенційну відправку сил для підтримки українських військ в тилу – наприклад, для навчання їх безпосередньо на українській землі.

Так само активно обговорювалася можлива відправка в Україну миротворців для підтримання миру після досягнення потенційної угоди. Одна з ініціатив – "коаліція охочих", яку очолюють Велика Британія та Франція, має на меті допомогти захистити Україну після можливого припинення вогню. Проте усе може зайти в глухий кут, якщо коаліція не заручиться підтримкою США, пише Bloomberg.Лідери ЄС вважають, що найкращим захистом для України є гарантії безпеки США.

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