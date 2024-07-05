Російський диктатор повторив свої вимоги для укладення мирного договору.

Україна відмовляється капітулювати і здавати Росії свої території тільки тому, що тоді доведеться скасовувати воєнний стан і проводити вибори. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін на брифінгу після зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Так, Путін повторив раніше озвучену ним вимогу про те, щоб Україна передала Росії Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області, які російським військам ніяк не вдається захопити силою вже понад два роки.

"Нашу мирну ініціативу було викладено зовсім нещодавно (...) Йдеться про повне виведення всіх військ України з Донецької та Луганської народних республік, із Запорізької та Херсонської областей. Є й інші умови. Але це предмет для досить докладного розгляду під час можливої спільної роботи", - заявив він.

Те, що Україна відмовляється виконувати російський ультиматум, російський диктатор пояснив не дикістю висунутих умов, а вельми своєрідними причинами.

"На мій погляд, саму думку про припинення бойових дій київський режим не допускає ще й тому, що в цьому випадку зникає привід для продовження воєнного стану. А якщо доведеться скасувати воєнний стан, значить, доведеться і проводити вибори, які так і не відбулися вчасно", - заявив Путін.

Перспектива мирних переговорів із РФ

Як писав УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський озвучив єдиний на поточний момент варіант проведення мирних переговорів з Росією - через посередників. Як приклад президент навів Чорноморську зернову ініціативу 2022 року, коли Україна і Росія підписували договір не безпосередньо один з одним, а з посередниками - ООН і Туреччиною.

Однак напередодні Володимир Путін виступив із заявою, що переговори через посередників він вважає неможливими. На його думку, у посередників буде недостатньо повноважень підписувати такі документи.

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