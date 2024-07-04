Російський диктатор вважає, що посередникам не вистачить повноважень, щоб підписувати необхідні документи.

Російський диктатор Володимир Путін не вірить у можливість укладення мирного договору з Україною через посередника. Про це він заявив на брифінгу під час візиту до Казахстану.

"Остаточно завершити конфлікт за допомогою посередників і тільки через них мені видається малоймовірним. Насамперед тому, що навряд чи посередник буде наділений повноваженнями підписувати остаточні документи. І більше того - навіть не те щоб підписувати остаточні документи, а привести до підписання навіть остаточного документа", - заявив він.

Водночас Путін запевняє, що саме посередництво в переговорах, як це було навесні 2022 року з Туреччиною, він вітає.

Ідея мирного договору через посередників: що відомо

Як писав УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській газеті озвучив єдиний, на його думку, варіант мирних переговорів із Росією - через посередників. Як приклад він згадав Чорноморську зернову ініціативу 2022 року, коли Україна і Росія не підписували прямого договору одна з одною, а давали свої гарантії посередникам - ООН і Туреччині.

Тоді Україна обіцяла не використовувати зерновози у військових цілях, а Росія обіцяла не заважати експорту зерна. Однак у перший же день після підписання договору Росія порушила ці домовленості й атакувала ракетами одеський порт.

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