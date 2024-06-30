Президент зазначив, що завдання полягає в тому, щоб не допустити повного руйнування України.

Президент Володимир Зеленський допустив можливість проведення переговорів із Путіним.

Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню Philadelphia Inquirer. За його словами, єдиний варіант переговорів із Путіним полягає у використанні посередників. Він зазначив, що такий варіант було застосовано для створення чорноморського зернового коридору.

Зеленський зазначив, що завдання полягає в тому, щоб не допустити повної руйнації України і забезпечити безпеку для населення.

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Нагадаємо, раніше українська влада неодноразово заявляла про неможливість переговорів із Путіним.

Переговори України та РФ

28 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сама вирішуватиме, коли починати переговори з країною-агресором. "Україна вирішуватиме. Але, якби все залежало тільки від України, війни не було б... Путін захотів війни і поки що, він не хоче її закінчувати", - сказав тоді Зеленський.

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. Учасники саміту узгодили позицію за трьома пунктами: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека і звільнення всіх полонених і депортованих. На цьому саміті представників РФ не було, проте по його закінченню з'явилася інформація, що на наступний такий захід запросять і РФ.

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