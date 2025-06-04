Російський диктатор похвалився втратами України та захопленнями українських територій.

Російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського про 30-денне перемир'я на фронті та про особисту зустріч. Відповідну заяву він зробив під час наради з урядом.

Зокрема він заявив, що українська влада нібито перейшла "до організації терористичних актів" на тлі "величезних втрат, відступаючи по всій лінії бойового зіткнення". У цьому контексті Путін, зокрема, згадав обвалення мостів у Брянській і Курській області, які російські силовики то називали терактами, то відкликали свою заяву, то знову заявляли про теракти.

"Як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор? З терористами," - заявив диктатор країни-терориста.

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Пояснюючи своє небажання припиняти бойові дії на 30 днів, Путін заявив, що перемир'я буде використано "для накачування режиму західною зброєю, для продовження насильницької мобілізації та підготовки інших терористичних актів".

Примітно, що звинувачуючи Україну в тероризмі, Путін посилався тільки на інцидент із мостами в прифронтових регіонах РФ, але промовчав, наприклад, про удар по аеродромах, які раніше в Міноборони РФ назвали актом тероризму.

Переговори про мир із РФ

Як писав УНІАН, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала Росії припинення вогню щонайменше до того моменту, поки не відбудеться особиста зустріч лідерів обох держав. При цьому він висловив упевненість, що росіяни не готові до припинення вогню.

Водночас, коментуючи текст російського меморандуму про умови миру, Зеленський назвав його "ультматумом", який ніхто не буде серйозно сприймати.

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