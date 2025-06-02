Примітно, що росіяни виступають проти залучення Сполучених Штатів Америки до переговорів.

2 липня у Стамбулі відбулися другі за останні кілька тижнів прямі переговори України та РФ. Представники країни-агресора знову відмовилися від безумовного припинення вогню.

Таку заяву за підсумками переговорів зробив перший заступник міністра закордонних справ України, член української делегації на переговорах Сергій Кислиця під час брифінгу.

"Президент США пропонував безумовне припинення вогню, це обговорювалося з американською делегацією. Наша делегація все це повторно висловила, але пропозиції не були прийняті російською стороною", – зазначив дипломат.

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За словами Кислиці, під час зустрічі сторони "обмінялися документами". При цьому він додав, що росіяни виступають проти залучення Сполучених Штатів Америки до переговорів. Україну така позиція не влаштовує.

"США відіграють дуже велику роль і є важливим гарантом довіри. Для забезпечення довгострокової архітектури безпеки в Європі Сполучені Штати мають бути залучені. Якщо ні, то про довгостроковість не можна говорити", – констатував Сергій Кислиця.

Переговори в Стамбулі 2 червня – основне

Сьогодні в турецькому Стамбулі відбулася нова зустріч делегацій РФ і України. На ній сторони домовилися про новий обмін полоненими, заявив глава української делегації, міністр оборони України Рустем Умеров. Також було домовлено про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів в обмін на 6 тисяч.

Тим часом глава російської делегації Мединський заявив, що РФ запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту – нібито для того, щоб зібрати тіла загиблих.

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