Він підтримав посилення санкцій проти Росії.

Війна в Україні вступає в критичну стадію, свобода повинна перемогти.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак депутатам після саміту G7 в Японії, пише Sky News. Він зазначив, що вітає більш жорсткі обмеження на експорт, який допомагає "російській військовій машині", маючи на увазі додаткові санкції, введені Великою Британією.

Прем'єр також підтвердив, що Велика Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. "Путін повинен знати, що ми нікуди не підемо", - сказав він.

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Як Велика Британія допомагає Україні

Велика Британія з перших днів повномасштабної війни підтримала українців, почала надавати ім допомогу і закликала робити це інші країни.

Влада неодноразово говорила, що вони будуть з Україною до кінця цієї війни. Вони передають українській армії техніку, зброю, а також навчають українських військовослужбовців.

Взимку повідомлялося, що британці вже надали Україні військову, гуманітарну та економічну підтримку на суму 4 мільярди фунтів.

Також Велика Британія входить до списку країн, які підтримують передачу Україні винищувачів F-16.

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