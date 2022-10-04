Вона ніколи не визнає спробу анексії окупованих територій.

Великобританія буде підтримувати Україну у війні проти Росії "до тих пір, поки ця війна не буде виграна".

Таку заяву зробив глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі, пише Skynews.

Він запевнив, що українці можуть розраховувати на підтримку Великобританії до повного відновлення територіальної цілісності.

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"Ми будемо підтримувати їх до тих пір, поки останній російський танк не потягне останній український трактор", - заявив Клеверлі.

Міністр зазначив, що необхідно володіти стратегічною витривалістю, щоб довести справу до кінця.

"Тому що, якщо ми цього не зробимо, то ми надішлемо повідомлення кожному потенційному агресору про те, що наша рішучість крихка. І ми не можемо, ми не повинні, ми не будемо посилати це повідомлення в світ", - підкреслив він.

Також Клеверлі звернувся до президента РФ Володимира Путіна і глави російського МЗС:

"І якщо ви слухаєте цей виступ, пан Путін або пан Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", - додав він.

Позиція Великобританії у війні

Великобританія з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримує нашу країну.

Колишній прем'єр-мінстр Борис Джонсон закликав інші країни надавати допомогу Україні і не йти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну.

Джонсон тричі приїжджав до Києва під час війни, Востаннє президент Володимир Зеленський вручив йому орден Свободи.

7 липня він оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Його місце зайняла міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас. Вона обіцяла продовжувати підтримувати Україну і стати її "найбільшим другом".

Раніше стало відомо, що Великобританія у 2023 році виділить не менше 2,63 мільярда доларів на військову допомогу Україні.

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