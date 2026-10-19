Європа не здатна замінити США у трьох критично важливих для України сферах, – The Economist

Європейські країни не в змозі компенсувати втрату американської військової та розвідувальної допомоги.

Президент США Дональд Трамп останнім часом дедалі більше зближується з Росією, і це викликає побоювання в Європі та в Україні, оскільки, судячи з усього, європейські союзники без США не зможуть забезпечити Києву необхідну підтримку. Про це пише The Economist.

Як зазначається в статті, європейські країни побоюються краху трансатлантичних відносин і не в змозі компенсувати втрату американської військової та розвідувальної допомоги. Крім того, вони стикаються з дедалі зухвалішими диверсіями та залякуваннями з боку Росії, а також із посиленням бюджетних труднощів і зростаючою політичною поляризацією всередині своїх країн.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що будь-які поступки Росії лише затягують війну. Однак його різкі відповіді та відкрита критика на адресу Трампа можуть призвести до остаточного розриву відносин із США, що в кінцевому підсумку послабить позиції України на полі бою, пише видання.

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"Ані європейські союзники, ані інноваційні оборонні підприємства України поки що не можуть замінити деякі американські можливості: системи раннього попередження про запуски балістичних ракет, зенітно-ракетні комплекси Patriot для їх перехоплення, а також розгалужену мережу інтернет-супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті", – підкреслює The Economist.

Крім того, бюджети багатьох європейських країн зазнають серйозного навантаження через великі борги, зростання прибутковості державних облігацій та високі ціни на енергоносії, що ускладнює виділення додаткової фінансової допомоги Україні.

Поки що єдиною втіхою для європейців є той факт, що в Америці посилюється критика на адресу Трампа. Поразка республіканців на проміжних виборах може дозволити прихильникам України діяти рішучіше.

"Втім, гарантій немає: якщо Трамп зіткнеться з труднощами всередині країни, він, найімовірніше, почне шукати винних. А це може означати, що він ще жорсткіше нападатиме на тих, кого вважає своїми супротивниками за кордоном", – пише The Economist.

Трамп і війна в Україні

Президент США знову обрушився з критикою на Володимира Зеленського, заявивши, що президент України не хоче закінчувати війну і, можливо, ніколи цього не хотів. Він також заявив, що ще два роки тому Зеленський міг укласти вигіднішу угоду.

У відповідь Зеленський звинуватив Трампа у спробі змусити Київ капітулювати перед Росією.

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