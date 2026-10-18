США вжили заходів, щоб переконати Україну капітулювати, - Зеленський

Зеленський додав, що відносини зі США можуть покращитися після проміжних виборів у США.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив очільника Білого дому Дональда Трампа у спробі змусити Київ капітулювати перед Росією, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначило, що це стало причиною загострення конфлікту з президентом США, який триває вже тиждень.

Зеленський повідомив, що він погодиться на прохання Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на поставки додаткових ракет системи ППО Patriot.

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"Зараз, напередодні виборів, нас чекають небезпечні дні. Моя остання пропозиція була такою: ми не наносимо ударів по російському дизельному паливу, а ви надаєте нам ракети для систем Patriot, щоб захистити наші об’єкти. Але вони просто хочуть, щоб ми припинили атакувати дизельне паливо. І якщо ми це не зробимо, вони відключать нас від чогось, – сказав Зеленський, маючи на увазі проміжні вибори у США, що відбудуться 3 листопада.

Видання зазначило, що в той час як відносини між США та Україною досягли нового мінімуму, Зеленський перерахував, за його словами, низку недружніх кроків Вашингтона щодо Києва.

Серед них – навмисне уповільнення швидкості інтернету Starlink, що має вирішальне значення для українських військ, які ведуть бойові дії проти Росії, а також затримка і без того мізерних поставок перехоплювачів Patriot для збиття балістичних ракет, які, за словами Зеленського, стали справжнім кошмаром для українських міст.

"Я вважаю, що було вжито заходів, щоб переконати Україну капітулювати. Я не кажу, що саме цю мету переслідують наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну проти Росії можна закінчити швидше за рахунок України. Але саме так це виглядає", - заявив Зеленський.

Зеленський додав, що відносини зі США можуть покращитися після проміжних виборів у США.

"Під час виборів політична боротьба набуває дуже агресивного характеру. Гадаю, зараз це справжня мука, але після виборів життя продовжиться, і я вірю, що все заспокоїться", - розповів він.

Видання нагадало, що США висунули вимогу до Києва припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Адміністрація Трампа стверджує, що ці атаки сприяли зростанню цін на енергоносії, зокрема на дизельне паливо, хоча на світові поставки набагато сильніше вплинула війна США з Іраном.

Видання запитало, як би президент України охарактеризував зусилля з налагодження відносин зі США:

"Я вважаю, що коли потенційні ризики для України мають масштаби цунамі, втручатися слід ще тоді, коли це лише помірна буря. На мою думку, на кону стоїть набагато більше, ніж угода про дизельне паливо".

США та Україна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що американський міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю NBC News тричі ухилився від відповіді на запитання, чи є Україна союзником США. Бессент наголосив, що США підтримують Україну трьома ключовими способами: надаючи розвідувальну інформацію, супутниковий зв'язок Starlink та дозвіл НАТО купувати американську зброю для передачі Україні. Він підкреслив, що Росія не отримує цього від США. При цьому, міністр фінансів США звинуватив Європу в недостатній підтримці України. За його словами, європейці мають достатньо систем Patriot, але не дають їх Києву попри запити українців.

Також ми писали, що за словами Зеленського, з того часу, як Трамп оголосив про енергетичне перемир’я між Україною та РФ тиждень тому, країна-агресор цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору 76 разів. Зокрема, в ніч на 18 жовтня були удари по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині і десятки тисяч родин залишаються без світла. Зеленський наголосив, що загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб та 66 ракет, більша частина з них – балістичні.

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