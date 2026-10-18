Трамп про скасування санкцій проти РФ: Це дуже хороше рішення для всього світу

Також американський президент прокоментував перебіг війни з Іраном і заявив про зміни у становищі своєї країни.

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив своє рішення про скасування санкцій проти Росії. За його словами, воно буде корисним не лише для Сполучених Штатів, а й для всього світу. Про це Трамп заявив журналістам, які запитали його про рішення щодо санкцій.

Американський президент зазначив, що не всі ще знають, у чому саме полягає його рішення, однак назвав його позитивним.

"Це дуже хороше рішення, і воно буде корисним для країни, а також, на мою думку, для всього світу, адже ми справді перебуваємо на світовій арені", – заявив Трамп.

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Водночас він не навів додаткових подробиць щодо свого рішення під час цієї відповіді.

Під час спілкування з журналістами президент США також висловився про війну з Іраном. За його словами, вона "відбувається успішно".

Крім того, Трамп заявив, що нещодавно його країна "була мертвою", а тепер стала "найдинамічнішою країною у світі".

Зняття санкцій з Росії

Як повідомляв УНІАН, Трамп підписав указ, який дозволяє не застосовувати значну частину нових санкцій проти Росії, передбачених законом про санкції проти Росії та Ірану. Це рішення може збільшити фінансові можливості Москви та посилити сумніви щодо подальшої підтримки України з боку Вашингтона.

Представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав відмову від санкцій згідно із законом Грема "історичним моментом".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що це скасування триватиме 60 днів. Рубіо повідомив, що Трамп має намір використати цей термін, щоб оцінити економічні наслідки цього кроку.

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