Багато людей хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, проте важливо те, як вона закінчиться, зазначив він.

Якщо західні союзники припинять підтримувати Україну, війна закінчиться через 15 днів - перемогою Путіна. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише видання 20minutos.

Боррель зазначив, що багато людей хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, насамперед самі українці, проте важливо те, як вона закінчиться:

"Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, через п'ятнадцять днів війна закінчиться і Путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки самих себе, європейців?".

Він знову наголосив, що союзники мають зробити все можливе, щоб, коли настане час переговорів із Росією, Україна могла вести їх "на умовах, сприятливих для суверенітету і територіальної цілісності".

Боррель - позиція щодо України

Раніше Боррель виступив за надання Україні дозволу бити вглиб Росії. Він зазначив, що Путін намагається досягти за допомогою енергетичного колапсу того, чого не може отримати на полі бою.

Він зазначив, що союзники пообіцяли підтримувати Україну всіма можливими засобами так довго, як це буде потрібно, і енергетичний фронт буде вирішальним цієї зими.

Боррель також раніше заявляв, що загальна сума ЄС допомоги Україні становить понад 130 мільярдів євро.

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