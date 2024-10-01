Також Боррель закликає посилити протиповітряну оборону країни.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель виступає за надання Україні дозволу бити вглиб Росії.

Він розповів, що головними темами зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Нью-Йорку були підтримка країни перед наближенням зими та уникнення великої гуманітарної кризи. "Путін намагається досягти за допомогою енергетичного колапсу того, чого не може отримати на полі бою", - пише Боррель.

За оцінкою ООН, наступної зими українці можуть зіткнутися з ситуацією, коли вони перебуватимуть близько 20 годин на добу без електрики. "Через кілька тижнів в Україні може виникнути велика надзвичайна ситуація, яка може призвести до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої домівки та країну", - додав представник ЄС.

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Боррель розповів, що від початку повномасштабної війни країни-члени Європейського союзу підтримали енергетичну безпеку України на суму в щонайменше 2 мільярди євро. За його словами, країні необхідно передати більше систем протиповітряної оборони та перехоплювачів, а також надати дозвіл на обстріл військових об'єктів на території Росії:

"Я також повторив заклик дозволити Україні обстрілювати аеропорти і пускові майданчики в Росії із західної зброї. Дозвольте Україні вражати стрільців, а не лише стріли! Поки що не всі згодні з цим заходом. Однак ми пообіцяли підтримувати Україну усіма можливими засобами так довго, як це буде потрібно, і енергетичний фронт буде вирішальним цієї зими".

Удари вглиб Росії

Нагадаємо, українське керівництво постійно закликає партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по території РФ, щоб знищувати бомбардувальники та військові авіабази.

Наразі Київ намагається добитися дозволу з боку Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, які передали ЗСУ ATACMS і Storm Shadow. А Німеччина досі не погодилася поставити ракети Taurus, які можуть дістати й до Москви.

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