Країна прагне мати 210 000 діючих військовослужбовців і 80 000 резервістів до 2030 року.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпливчастий план "мобілізації" більшої кількості молодих добровольців "для підтримки збройних сил" перед обличчям "прискорення небезпек" після війни в Україні. Про це пише Le Monde.

Макрон наголосив на "накопиченні загроз", що змушує Францію адаптуватися. Країна прагне мати 210 000 діючих військовослужбовців і 80 000 резервістів до 2030 року.

Президент Франції також ініціював оновлення стратегічного огляду оборонних пріоритетів, закликавши до "європейського стратегічного пробудження".

Відео дня

"Давайте не будемо обманювати себе. Конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра", – заявив президент Франції.

Він акцентував, що не може бути миру і безпеки в Європі "без європейців і без переговорів, які ведуть європейці".

"Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні засоби для того, щоб вона могла протриматися і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Виклик завтра, коли бойові дії припиняться, буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", – додав Макрон.

Також він звернувся до уряду Франції і штабу збройних сил з проханням до травня напрацювати пропозиції, аби "дати можливість молодим добровольцям навчатися у збройних силах і зміцнювати їхні ряди".

"Ми повинні будемо краще виявляти добровольців, тренувати їх і бути здатними мобілізувати їх, коли прийде час, щоб підтримати армії на материковій Франції або в деінде. Після професійної армії нам тепер потрібно мобілізувати резерв професіоналів, щоб забезпечити підтримку і підкріплення", – констатував Еммануель Макрон.

Збройні сили Франції

За даними з відкритих джерел, Франція має восьмий за величиною оборонний бюджет у світі і другий за величиною – у ЄС. Крім того, вона має найбільшу за чисельністю армію в ЄС.

Крім того, країна має ядерну зброю. В запасах Франції є 290 ядерних боєголовок.

У рейтингу армій світу від порталу Global Firepower Франція посідає 7 місце, випереджаючи такі країни як Японія, Туреччина та Італія.

Вас також можуть зацікавити новини: