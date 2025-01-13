Київ розглядає це як одну з безпекових гарантій.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із французьким лідером Емманюелем Макроном розміщення іноземних військ на українській території.

Як повідомив президент у своєму Telegram-каналі, під час телефонної розмови вони детально обговорили ситуацію на полі бою та успіхи Сил оборони в Курській операції. Він подякував Франції за непохитну підтримку України та домовився співпрацювати із союзниками у питанні досягнення миру та розробки ефективних гарантій безпеки:

"Як одну з таких гарантій ми обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні. Ми розглянули практичні кроки для її реалізації, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу".

Відправка іноземних військ в Україну

Нагадаємо, минулого року президент Франції допускав направлення французьких солдатів на територію України, однак тоді Зеленський запевнив, що Парижу не доведеться це робити.

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Тепер Макрон виступає за створення європейської військової місії, яка могла б перебувати на лінії зіткнення, якщо Україна та Росія ухвалять угоду про припинення війни.

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