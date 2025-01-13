Аналітики вважають, що у військовому плані Україна поступово слабшає.

Україна опустилася в рейтингу найсильніших у військовому плані держав світу і незабаром може вилетіти з першої "двадцятки". Відповідний рейтинг склав портал Global Firepower.

Як пояснюють автори рейтингу, при його складанні вони оцінюють країни за кількома десятками різних параметрів. Враховуються не лише суто мілітарні аспекти, як от кількість солдатів і техніки, але також більш загальні характеристики країни, наприклад, кількість населення, особливості географії, наявність стратегічно важливих природних ресурсів (зокрема нафти).

Якщо торік Україна була на 18-му місці у списку наймогутніших держав, то цьогоріч опустилися вже на 20-е. Поруч з нами у рейтингу перебувають Австралія (18-е місце), Єгипет (19), Польща (21) і Тайвань (22). Цікаво, що попереду України опинилися також Іспанія, Бразилія та Італія.

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До сильних сторін України укладачі рейтингу відносять доволі велику кількість солдатів та мобілізаційного резерву загалом, загальну оснащеність армії наземною технікою, авіацією та ППО. Головними слабкостями називають фактичну відсутність військово-морського флоту, обмежену протяжність кордонів і відсутність власних покладів нафти.

Якщо ж говорити про рейтинг загалом, то перша десятка найсильнійших військових держав світу виглядає так:

США Росія Китай Індія Південна Корея Велика Британія Франція Японія Туреччина Італія

Коментуюючи цей рейтинг, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловив подив тому, як автори розподілили країни в ньому.

"Черговий смішний рейтинг найпотужніших армій світу, де Україна займає 20 місце. Після Індонезії, Єгипту і Пакістану. Логічно було би керуватись принципом, який враховує досвід сучасної війни. А він є тільки у двох армій світу. Фактор ядерки взагалі можна не враховувати. Чим керуються всі ці "експерти" по складанню рейтингів, складно зрозуміти", - написав він.

Переваги і недоліки ЗСУ

Як писав УНІАН, ЗСУ вперше за час війни мають помітну перевагу над ворогом у використанні танків на фронті. Як зізнаються самі ж росіяни, вони не можуть використовувати власні танки у наступі, тому що українські дрони їх миттєво спалюють. А от українські танки часто з’являються на першій лінії, тому що російські дрони не такі ефективні.

Разом з тим чи не головною проблемою Сил оборони сьогодні є гострий брак солдатів. Командир батальйону безпілотних систем 30 ОМБр із позивним "Прокурор" каже, що Україна повністю провалила мобілізацію, і у військах спостерігається кадровий голод.

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