За словами кандидата на посаду держсекретаря Марко Рубіо, "не потрібно бути фанатом Владіміра Путіна, щоб хотіти закінчення війни".

Війна в Україні зайшла у глухий кут, і її потрібно зупинити. Про це в ефірі телеканалу Today заявив сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо.

За його словами, немає того, хто не хотів би завершення цієї війни.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця. Я думаю, що тут повинен бути здоровий глузд", - зазначив політик.

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Коментуючи критику Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти, сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса щодо великих коштів, які США направили в Україну для зміцнення її оборони, Рубіо підкреслив, що Трамп "хоче, щоб війна закінчилася":

"Не потрібно бути фанатом Владіміра Путіна, щоб хотіти закінчення війни".

Рубіо також висловив думку, що "Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну".

Варто додати, що, за інформацією New York Post, Марко Рубіо є одним із головних кандидатів на посаду держсекретаря США в адміністрації Трампа. За даними джерел видання, сенатор користується повагою та відомий своєю обізнаністю в питаннях закордонних справ:

"Він був сильним і відданим прихильником президента Трампа".

Останні заяви Марко Рубіо

Як повідомляв УНІАН, сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо заявив, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США вступають в епоху "прагматичної зовнішньої політики".

За словами політика, одним із першочергових завдань адміністрації Трампа є боротьба з російською гібридною війною.

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