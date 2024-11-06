За словами Марко Рубіо, одним із першочергових завдань адміністрації Трампа є боротьба з російською гібридною війною.

З перемогою Дональда Трампа на президентських виборах США вступають у період "прагматичної зовнішньої політики". Про це в ефірі CNN сказав сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо.

За його словами, США мають бути "дуже прагматичними та мудрими у тому, як ми інвестуємо за кордон, що ми робимо, як ми підходимо до речей".

Видання The Hill пише, що відповідні коментарі з боку Рубіо пролунали на тлі зближення Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю.

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"Коментарі Рубіо служать раннім вікном у те, як республіканці, які візьмуть контроль над Сенатом у січні, визначать пріоритетність зовнішньополітичних загроз у другій адміністрації Трампа та на тлі тривоги серед союзників Америки в Європі та Азії, що США під керівництвом Трампа відступлять від своїх лідерських позицій на міжнародній арені у протистоянні супротивникам", - пише ЗМІ.

Сенатор не відповів на питання про те, що Москва стоїть за змовою, спрямованою на надсилання вибухових пристроїв авіапоштою, але сказав, що одним із першочергових завдань адміністрації Трампа є боротьба з російською гібридною війною, яка відбувається на території Європи та НАТО:

"Ми знаємо, що росіяни брали участь у спробах диверсійних операцій по всій Європі, щоб завдати збитків європейським країнам, які допомагають Україні, і я думаю, що це сфера, на якій ми повинні зосередитися, і яку адміністрація Трампа зробить пріоритетом".

Перемога Трампа на президентських виборах у США

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп став 47-м президентом США. Політик переміг у Вісконсині, тим самим набравши 277 голосів виборщиків, при цьому для перемоги необхідно менше.

Трамп повернеться у Білий дім після чотирирічної перерви. Його конкурентка Камала Гарріс отримала 224 голосів виборників і втратила шанси на перемогу.

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