11 жовтня у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО та Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16").

Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Брюссель. Про це повідомив виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Вайт у мережі X (Twitter).

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні вранці вітатиме президента Володимира Зеленського у штаб-квартирі НАТО", - повідомив Вайт.

Зокрема, вони зроблять підхід до преси.

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Одразу після їхнього спілкування з пресою розпочнеться зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. В рамках цієї зустрічі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, до якої приєднається міністр оборони Швеції. Також сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16").

Оновлено. Зеленський у Telegram повідомив, що цей візит матиме важливе значення для стійкості України взимку.

"Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Йєнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Є важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн-учасниць цієї потужної коаліції", - повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський вдруге з початку повномасштабної війни проведе переговори у Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо: "Головне - наш спільний захист свободи та людей".

"Рамштайн-15" - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-15") відбулось 19 вересня.

Міністр оборони України Рустем Умєров, інформуючи про підсумки цього засідання, повідомив, що було домовлено започаткувати ініціативу створення Коаліції спроможностей (Capabilities Coalition), головна мета якої - підготовка Сил оборони України майбутнього.

За словами Умєрова, для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка.

Він підкреслив, що українські партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

Окрім того, Умєров повідомив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили IT-коаліцію в рамках формату "Рамштайн". Йдеться про забезпечення захищеної та стійкої IT-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою.

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