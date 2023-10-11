Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Брюссель. Про це повідомив виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Вайт у мережі X (Twitter).
"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні вранці вітатиме президента Володимира Зеленського у штаб-квартирі НАТО", - повідомив Вайт.
Зокрема, вони зроблять підхід до преси.
Одразу після їхнього спілкування з пресою розпочнеться зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. В рамках цієї зустрічі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, до якої приєднається міністр оборони Швеції. Також сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16").
Оновлено. Зеленський у Telegram повідомив, що цей візит матиме важливе значення для стійкості України взимку.
"Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Йєнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Є важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн-учасниць цієї потужної коаліції", - повідомив глава держави.
Крім того, Зеленський вдруге з початку повномасштабної війни проведе переговори у Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо: "Головне - наш спільний захист свободи та людей".
"Рамштайн-15" - що повідомлялося
Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-15") відбулось 19 вересня.
Міністр оборони України Рустем Умєров, інформуючи про підсумки цього засідання, повідомив, що було домовлено започаткувати ініціативу створення Коаліції спроможностей (Capabilities Coalition), головна мета якої - підготовка Сил оборони України майбутнього.
За словами Умєрова, для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка.
Він підкреслив, що українські партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.
Окрім того, Умєров повідомив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили IT-коаліцію в рамках формату "Рамштайн". Йдеться про забезпечення захищеної та стійкої IT-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою.