Зокрема, започатковано ініціативу створення Коаліції спроможностей та запуск ІТ-коаліції.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-15"), яке відбулося на авіабазі у Німеччині.

Про це глава оборонного відомства України повідомив у соціальній мережі Facebook. Зокрема, було домовлено започаткувати ініціативу створення Коаліції спроможностей (Capabilities Coalition). "Головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього", - відзначив Умєров.

За його словами, для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка. "Також закликав наших партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби", - додав міністр.

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Він підкреслив, що українські партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України. "Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", - наголосив Умєров.

Окрім того, він повідомив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в рамках формату "Рамштайн". "Завдання ІТ-коаліції - забезпечити захищену та стійку ІТ-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою", - заявив міністр.

Зокрема, країни-партнери надаватимуть підтримку Силам оборони у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. "Наша ціль – створити єдину цифрову екосистему бойового управління та управління оборонними ресурсами для Сил оборони", - пояснив глава оборонного відомства.

За його словами, результатом має стати краща координація та більш ефективне застосування Сил оборони та використання спроможностей, наданих країнами-партнерами

"Ми вдячні Естонії та Люксембургу за їхнє лідерство в просуванні цієї ініціативи. Дякую Бельгії, Данії, Литві та Латвії за те, що вони приєдналися до наших зусиль", - заявив Умєров.

"Рамштайн-15": які заяви пролунали

Як повідомляв УНІАН, міністри оборони США Ллойд Остін переконаний, що час не на стороні президента Російської Федерації Володимира Путіна, бо українці у війні вистоять довше Кремля. Остін заявив, що танки M1 Abrams незабаром будуть в Україні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що повільний наступ Збройних сил України не повинен нікого дивувати, оскільки війна на полі бою відрізняється від війни на папері.

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