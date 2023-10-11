Українські спецслужби не мають сумніву, що Росія підтримує палестинських терористів.

Українські спецслужби мають "всі підказки", що вказують на підтримку ХАМАСу з боку Москви. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому каналу France 2.

"Росія так чи інакше підтримує операції ХАМАС. Для наших спецслужб це очевидно. У нас є всі підказки, які змушують нас вважати, що Росія сприяє певним терористичним операціям", - пояснив він.

За словами Зеленського, це не перший випадок, коли Росія підтримує діяльність терористичних угруповань. Наприклад, вона робила це в Сирії і в Україні. Український президент пояснив це прем'єр-міністру Ізраїля Біньяміну Нетаньяху під час їхньої телефонної розмови у неділю.

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Війна Ізраїля проти ХАМАСу – останні новини

Як писав УНІАН, учора десятки ізраїльських винищувачів завдали понад 70 ударів по цілях в районі Дарадж-Туффах, який знаходиться на сході сектора Гази. За словами військових, цей район використовується ХАМАС як "центр терору", з якого відбувається велика кількість терактів проти Ізраїлю.

Тим часом в ООН заявили, що блокада сектора Гази порушує міжнародне право. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав те, що відбувається, "вибухонебезпечною ситуацією на пороховій бочці" і закликав впливові держави "розрядити" ситуацію.

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