Якщо не купувати російські енергоресурси, то за рік РФ не буде здатна воювати на тому рівні, як це їй вдається робити зараз, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський перерахував впливові країни, які мають важелі, щоб зупинити економіку Російської Федерації. Про це він сказав в інтерв'ю журналістам українських телеканалів, яке транслювалося в ефірі марафону "Єдині новини".

Зокрема, у глави держави запитали, що сьогодні може змусити Росію припинити агресію і перейти до переговорів.

Глава держави переконаний, що лише завдяки внутрішній економіці Росія не виживе.

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"Найкращі санкції, просто, щоби Індія, Китай, інші держави не підтримували їх енергоресурси. Не підтримували їхній експорт. Просто його заборонили або змогли зробити кроки щодо зниження ціни на енергоресурси. Я думаю, що після цього, впродовж року Росія буде нездатна воювати на тому рівні", - наголошує Зеленський.

Зокрема, президент вважає, що можна завтра зупинити Росію.

"Китай, Індія, Сполучені Штати, Саудівська Аравія, я думаю, можуть це швидко зробити. Просто швидко сісти і сказати: дивись, яка ситуація - економіки у твоїй державі не буде. На наступні пів року ми зупинимо повністю енергетику, увесь твій експорт. Ми знизимо на енергоресурси ціну. Ми спроможні це зробити", - переконаний Зеленський.

Він додав, що у Європейського Союзу ніякого експорту з Російської Федерації не буде.

"Говорю не буде, тому що він продовжувався. І всі війни через зерно - це ж не просто так. Я просто розумію, що треба поважати наших сусідів... Але вибачте, наше зерно не їде, а якесь зерно з Росії їде - це ж дивна історія. Я вважаю, що неадекватна... І тому, якщо ви серйозно до цього усього ставитеся, якщо країни, ці серйозні, про які я сказав, які мають вплив і важелі на Росію, сильні - вони спроможні зупинити їх економіку", - сказав Зеленський.

На думку президента, Росія без економіки - це нуль, бо далі у них залишиться тільки ядерна зброя.

"І саме ці країни, про які я сказав, точно йому не дадуть її використовувати...", - додав Зеленський.

Як вважає глава держави, якщо Китай має бажання завершити війну швидко, то спроможний це зробити з іншими лідерами.

"У Сполучених Штатів є бажання. У Індії - я думаю, що вони більше схиляються до того, щоби закінчити швидше цю війну. Мені здається, це є важливим моментом. Тому, не вистачає кілька країн, але від них ми просимо тільки одне - допомогти нам закінчити війну. Посадити Росію за стіл перемовин і дипломатично закінчити війну. З повагою до суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

Він додав, що якщо у Китаю сильно заблокований ринок Європейського Союзу, то ЄС може якось домовитися з Китаєм щодо торгівлі.

"У принципі, гру можна розписати економічно за один день, якщо ці гравці дійсно на це", - наголосив Зеленський.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський вважає, що для руйнування російської економіки треба просто виконувати теперішні санкції. Крім того, треба, аби низка країн домовились про запровадження енергетичних санкцій, та знайшли шляхи виконання тих обмежувальних заходів, які Росії вдається обходити.

Також Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, дві установи та одна фізична особа країни-агресорки. Таким чином Лондон звинуватив Росію у застосуванні хімічної зброї проти України.

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