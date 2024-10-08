Кричуще нехтування Конвенцією про заборону хімічної зброї з боку РФ є серйозним порушенням міжнародного права.

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, дві установи та одна фізична особа країни-агресорки.

Санкції запроваджено за звинуваченнями у використанні російськими військовими хімічної зброї проти України, повідомляється на сайті британського уряду. Мова про застосування на передовій речовини під назвою хлорпікрин, яка визнана хімічною зброєю Міжнародною організацією із заборони хімічної зброї.

"Російські війська відкрито визнали, що застосовують небезпечну хімічну зброю на полі бою, широко використовуючи засоби для боротьби з масовими заворушеннями та численні повідомлення про використання токсичного задушливого агента хлорпікрину – вперше застосованого на полях битв Першої світової війни. Кричуще нехтування Конвенцією про заборону хімічної зброї з боку РФ є серйозним порушенням міжнародного права", – наголошується в повідомленні.

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Відомо, що до санкційного списку Лондон включив війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, а також їхньгго начальника Ігоря Крилова. Останнього звинувачують у причетності до застосування хімічної зброї та до поширення дезінформації.

До того ж, під санкції потрапили 27-й і 33-й науково-дослідні центри Міноборони Росії, які, за даними британського уряду, причетні до розробки хімічної та біологічної зброї.

Довідка УНІАН. Застосування хімічної зброї заборонене Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року. Як засіб ведення війни не можна використовувати також хімічні засоби для боротьби із заворушеннями (наприклад, сльозогінний газ).

Як на Росію впливають санкції

Російські продавці на маркетплейсах зіткнулися з проблемами з платежами через банки Китаю. Фінустанови збільшили терміни перевірки російських платежів через страх потрапити під санкції заходу.

Тим часом одна з найбільших російських компаній "Новатек", що спеціалізується на видобутку природного газу, змушена згортати свої найамбітніші проєкти. Причиною такого рішення стали західні санкції проти компанії.

Проте не у всіх сферах санкції дають свої плоди. За понад два роки повномасштабної війни проти України РФ навчилася обходити обмеження і досі виготовляє літаки, дрони та іншу техніку. Примітно, що в БПЛА і ракетах, які летять по Україні, досі виявляють західні компоненти.

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