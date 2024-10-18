Зокрема, треба, аби низка країн домовились про запровадження енергетичних санкцій, та знайшли шляхи виконання тих обмежувальних заходів, які Росії вдається обходити.

Вже запроваджених санкцій достатньо, аби зруйнувати економіку Російської Федерації. Але ці санкції повинні працювати. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю українським журналістам, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

Так, на запитання, як далі руйнувати російську економіку, Зеленський заявив, що треба просто виконувати санкції.

"Проблема у тому, що їх обходять. Є країни, які дають можливість їх обходити. Є енергетичні санкції, якими можна просто зупинити енергетику Російської Федерації. Тут треба об'єднання Сполучених Штатів, ЄС і не будемо говорити конкретно - деяких представників Близького Сходу. Вони можуть домовитись і в рази зменшити прибуток на енергетиці Російської Федерації", - наголосив президент.

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Ситуація в російській економіці

Як повідомляв УНІАН, закордонні економісти вважають, що повномасштабна війна проти України - це єдине, що не дає Росії скотитися в рецесію. Російська економіка зараз підтримується завдяки великим державним витратам, однак це не може тривати вічно. Наступного року РФ виділить рекордні 13,2 трильйона рублів на оборонний бюджет, що має допомогти стимулювати її економіку.

При цьому Росія стикнулася з безпрецедентним дефіцитом робочої сили. Військові заводи відкривають десятки тисяч вакансій, але знайти робітників не можуть, попри пропозицію великих зарплат.

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