Діалог - це компроміс, заявив президент України.

Те, що Україна, США і Європа готові домовлятися з Путіним і його режимом, - великий компроміс. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Economist.

"Уявіть собі, що Гітлера не знищили, або він не наклав на себе руки тощо. Але, у будь-якому разі, уявіть, що після всього, що він зробив із євреями та іншими народами світу, після окупації, після фашистської політики, після всього цього, усі сказали: добре, давайте сядемо і пошукаємо компроміс. Ви можете собі це уявити? - запитав Зеленський. - І те, що ми сидимо з убивцею, з Путіним і його режимом... це великий компроміс".

При цьому він додав, що Україна готова домовлятися, бо хоче миру, але Америка не дає всіх сил, які вона могла б дати, щоб витіснити російські війська з української території.

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"Америка нам цього не дає. А Європа сьогодні дає те, що може, але цього недостатньо, щоб знищити ворога. І ось що відбувається. І ми разом перебуваємо в такій парадигмі. Тобто діалог - це компроміс. Тому що має бути правосуддя, покарання, хтось має відповісти, Путін, його оточення, за всі вбивства. Але всі кажуть: давайте сядемо і поговоримо. Перед усіма цими вироками, давайте поговоримо з цими людьми, якщо вони люди. По-моєму, ні. Але хіба це не компроміс? Це компроміс", - сказав Зеленський.

Мирний план Трампа щодо України - актуальне

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що у президента США Дональда Трампа поки що немає готового плану про те, як завершити війну в Україні:

"План не може бути суто американським. Тому що війна йде тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій із нами, я думаю, він не може бути повним".

При цьому президент України припустив, що у команди Трампа, ймовірно, є якісь розробки, але Україна поки що їх не бачила, як і не чула жодних пропозицій.

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