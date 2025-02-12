Депутат зауважує, що Трамп хоче зупинити російську агресію проти України шляхом перемовин, але досі не знає як.

Україна завжди готова до переговорів, а Росія - абсолютно ні, водночас її президент Володимир Путін продовжує висувати неприйнятні ультиматуми. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Олександр Мережко, народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Україна завжди готова до перемовин, до переговорів. Але питання в тому, на яких умовах і в якому форматі. Тобто ми налаштовані дійсно на добросовісні переговори і в рамках міжнародного права. А питання в тому, що Путін, Росія - вони абсолютно не готові до переговорів. Путін продовжує висувати ультиматуми, що є абсолютно неприйнятним", - сказав Мережко.

Він додав, що з огляду на той досвід ведення перемовин, який був раніше, зокрема так званий Мінський процес, "ми дуже чітко бачимо, що Путін взагалі не налаштований на те, щоб добросовісно вести будь-які переговори".

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"Тобто питання не в Україні. Україна налаштована на досягнення справедливого миру. В тому числі, дипломатичним шляхом. Але питання в тому, що Путін, Росія - вони цього не хочуть і вони абсолютно не готові", - зазначив депутат.

На уточнення, чи можна це вважати певним меседжем щодо того, як продовжуватиметься історія з переговорами та припиненням війни, Мережко висловив думку, що, "можливо, йдеться про такий меседж".

"Тому що ми бачимо, що президент Трамп хоче вирішити питання, зупинити, по суті, російську агресію проти України шляхом перемовин. Наскільки це йому вдасться, я не знаю. Ми бачимо, що його позиція змінюється, вона стає більш реалістичною. Він зрозумів, що вирішити це питання неможливо протягом доби. Неможливо протягом і декількох тижнів", - сказав голова Комітету.

Він підкреслив, що дуже багато залежить від зустрічі спеціального представника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога з президентом України Володимиром Зеленським та його командою.

"Тільки тоді можна буде казати щось конкретне. А на сьогодні такої інформації немає. Я не бачу, щоб у президента Трампа був якийсь конкретний план. Тобто є бажання, а якихось механізмів на сьогодні я не бачу. Можливо, це з’явиться пізніше", - сказав Мережко.

Перспектива мирних переговорів

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив, що якщо Трамп зможе посадити Україну та Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Москві прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області.

Водночас Зеленський зауважив, що поки не знає, яку частину окупованих Росією територій Україна попросить натомість.

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