Він розповів про серйозні втрати окупаційної армії.

Російський диктатор Путін не хоче війни з НАТО, оскільки Росія швидко програє її. Таку заяву зробив голова штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін.

За його словами, Росія продемонструвала, що є небезпечною країною, однак її нинішнє скрутне становище погіршилося через посилення Північноатлантичного Альянсу, пише Insider. Радакін вказав, що Путіну доведеться подолати величезні труднощі, щоб протистояти військам НАТО.

Так, щоб становити реальну загрозу східному флангу протягом наступних двох-п'яти років, росіянам треба вийти з важкої війни в Україні, відновити свої танки і бронемашини, а також запаси ракет дальнього радіусу дії і артилерійських боєприпасів.

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"Неминучим фактом є те, що будь-який російський напад або вторгнення проти НАТО викличе приголомшливу відповідь. Бойові військово-повітряні сили НАТО, які переважають російські у співвідношенні 3 до 1, швидко встановлять перевагу в повітрі. Морські сили НАТО витіснили б російський флот в Баренцовому і Балтійському морях, так само, як Україна витіснила Чорноморський флот з Криму. НАТО має в чотири рази більше кораблів і втричі більше підводних човнів, ніж Росія", - пояснив він.

Радакін підкреслив, що Путін провалився в усіх стратегічних завданнях в Україні, а російська армія продемонструвала свою постійну нездатність вести бойові дії.

"Її військово-повітряні сили не змогли отримати контроль над повітрям. Її військово-морський флот втратив 25% своїх кораблів у Чорному морі, які були потоплені або пошкоджені країною, яка не має флоту, а морська торгівля України повертається до довоєнного рівня. Російська армія втратила майже 3000 танків, майже 1500 артилерійських установок і понад 5000 бойових броньованих машин," - підкреслив він.

Війна Росії з НАТО: що відомо

Нагадаємо, що російська влада від початку повномасштабної війни погрожує західним країнам "ескалацією" та ядерними ударами, якщо ті нададуть ЗСУ далекобійну зброю чи відправлять на війну свої війська.

Останнім часом західні лідери та військові неодноразово попереджали, що людям слід готуватися до можливогу нападу Росії в майбутньому.

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