Рсоійський президент підписав два укази, які насторожили Інститут вивчення війни.

Президент Росії Володимир Путін почав підготовку до військової агресії проти Північноатлантичного Альянсу.

Інститут вивчення війни вважає, що про це свідчать два укази російського лідера від 26 лютого, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи. Таким чином у Росії також розформовується Західний військовий округ (ЗВО), який Міністерство оборони Росії сформувало 2010 року шляхом з'єднання цих двох округів - МВО і ЛВО.

За словами аналітиків, раніше ЗВО охоплював російський кордон з Україною, Білоруссю та країнами Балтії. Його стратегічні завдання включали спостереження за операціями ЗС РФ в Україні після початку повномасштабної війни, а також підготовку до можливого протистояння з НАТО.

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В ISW пояснюють, що тепер ЛВО буде проходити вздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО — вздовж північно-східної частини України та Польщі. Це дасть змогу Москві одночасно "зайняти позицію" проти НАТО і спростити командування та управління військовими діями в Україні.

Як вказують експерти, Путін згадував про необхідність формування ЛВО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році. Таким чином політик сигналізував про намір Кремля використовувати ЛВО для протистояння НАТО.

"Відтворення МВО і ЛВО відповідає паралельним цілям консолідації контролю над російськими операціями в Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективах і підготовки до потенційної майбутньої великомасштабної конвенційної війни проти НАТО в довгостроковій перспективі", — переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Війна Росії проти НАТО - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, ряд європейських політиків і військових виступили із заявами про необхідність підготовки до можливої війни з Росією. Більш того, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус навіть назвав прогнозовані терміни. На його думку, війна між НАТО і Росією може статися вже через п'ять-вісім років.

Нещодавно Bild отримав доступ до секретного документа Бундесверу, згідно з яким вже цього року може початися гібридна війна Заходу з РФ. Кульмінацією вказують розміщення сотень тисяч натовських солдатів і неминучий початок війни влітку 2025 року.

У Російській Федерації назвали побоювання країн НАТО і Європейського Союзу про те, що країна-агресор може вчинити напад і на них, міфічними.

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