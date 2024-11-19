Європі знадобиться збільшити витрати до 720 мільярдів доларів на рік.

Ключовим європейським країнам може знадобитися подвоїти оборонні витрати, щоб реагувати на російську агресію в Україні, а також на можливе зменшення американської підтримки під час президентства Дональда Трампа.

Згідно зі звітом Bloomberg Intelligence, 15 найбільшим європейським членам НАТО, можливо, доведеться збільшити військові інвестиції на $340 млрд на рік - до $720 млрд.

"Російська агресія вже пришвидшила зростання витрат на оборону в Європі", - пише аналітик Bloomberg Intelligence Джордж Фергюсон. "Однак може знадобитися більше для підтримки України, протидії агресивній регіональній позиції Москви і розв'язання поглибленої стратегічної конкуренції з Китаєм".

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Згідно зі звітом, Європі терміново потрібні бойові танки, артилерійські знаряддя і бойові машини піхоти для сухопутних військ, а також допоміжні літаки, такі як заправники, вантажні та підводні мисливці.

Аналітики також назвали компанії, які, ймовірно, виграють від збільшення витрат - це Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc і Rolls Royce Holdings Plc.

"Після десятиліть недоінвестування після закінчення Холодної війни переозброєння такого масштабу може зайняти в континенту понад 10 років, оскільки відставання підрядників зростають, а ланцюжки поставок в аерокосмічній та оборонній промисловості вже розтягнуті", - пише Bloomberg.

Зазначається, що оборонна промислова база регіону, ймовірно, не зможе забезпечити все необхідне в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

"Європейцям, можливо, доведеться переглянути деякі зі своїх пріоритетів у витратах, оскільки багато з їхніх бюджетів уже поставлено під сумнів, але масштаб загрози такий, що вони не можуть її ігнорувати", - сказав Фергюсон.

Європа в очікуванні вступу Трампа на посаду

Європейські союзники України стурбовані тим, що підтримка Києва може змінитися після того, як новий президент США Дональд Трамп вступить на посаду. Як пише CNN, багато лідерів досі не розуміють, як діятиме новий президент США.

Також міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що Європа має бути готовою відправити військові сили в Україну, щоб підтримати будь-яку мирну угоду, яку може укласти новообраний президент США Дональд Трамп між Києвом і Москвою.

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