Росія зміцює кордон у Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Ці дії держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії".
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що особовий склад угруповань військ РФ "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, а також вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.
"Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України", – додали у розвідці.
Крім того, ворог зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на Курщині, Бєлгородщині та Брянщині. Росіяни намагаються наростити кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.
"Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області. Інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях", – кажуть у ГУР.
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