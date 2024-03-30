Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, на окупованих територіях України.

Росія зміцює кордон у Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Ці дії держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що особовий склад угруповань військ РФ "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, а також вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

"Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України", – додали у розвідці.

Крім того, ворог зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на Курщині, Бєлгородщині та Брянщині. Росіяни намагаються наростити кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

"Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області. Інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях", – кажуть у ГУР.

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