На документі є підпис керуючого справами Московської патріархії митрополита Григорія Воскресенського.

У Росії священникам РПЦ МП надійшла розсилка з Москви про те, як слід молитися за перемогу Росії в період Великого посту.

Йдеться про читання "Молитви про Святу Русь". Відповідний лист за підписом керуючого справами Московської патріархії митрополита Григорія Воскресенського потрапив у розпорядження росЗМІ.

У згаданій молитві літургійна творчість патріарха Кирила (глави Російської православної церкви) висловлюється такими словами:

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"Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу".

Зазначається, що це перший документ, який на офіційному рівні пропагує внутрішньоцерковну підтримку війни.

У розпорядженні Воскресенського йдеться про те, що священники мають читати молитву щодня - на службі та вдома. Також рекомендується пропонувати читання "святих слів" чернецтву і мирянам.

РПЦ МП створила нову ідеологію для Росії

У березні Російська православна церква Московського патріархату також ухвалила ідеологічний документ, у спробі насадити росіянам ненависть до України за допомогою віри. У ньому війна з Україною називається "священною".

Відповідну ідеологію РПЦ МП формувала не без участі Кремля. Як відомо, раніше Росія воліла говорити про події в Україні, як про "СВО". Примітно, що в новій ідеології церкви цей момент упускають, називаючи події війною. Також у ній РПЦ МП стверджує, що Росія, за підсумком бойових дій, захопить всю територію України.

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