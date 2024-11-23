Північнокорейські військові, за словами глави Міноборони США, ще не брали участі в бойових діях.

Незабаром північнокорейські військові, яких відправили в Росію, візьмуть участь у бойових діях проти України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ґрунтуючись на тому, чого навчалися [війська КНДР], як вони були інтегровані в російську підготовку, я повністю очікую, що незабаром вони візьмуть участь у бойових діях", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю журналістам, пише Le Monde.

Він також додав, що на поточний момент не було жодного істотного доказу того, що північнокорейські військовослужбовці вже "беруть активну участь у бойових діях". Представники уряду Південної Кореї, зі свого боку, заявили, що Росія паралельно постачає паливо, зенітні ракети та економічну допомогу КНДР в обмін на війська.

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В Україні ж заявляють про те, що Росія вже підготувала близько 50 тисяч військових, включно з якоюсь кількістю військових КНДР, для бойових дій у Курській області.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Сі Цзіньпін намагається приховати занепокоєння через відправку військ КНДР до РФ.

Крім того, Сеул розглядає "всі можливі сценарії" допомоги Україні.

"Зокрема, ми спостерігатимемо за рівнем участі (північнокорейських) сил у війні, і якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримає від Росії", - пояснив міністр закордонних справ Південної Кореї.

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