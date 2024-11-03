Південна Корея буде стежити за рівнем участі північнокорейських військ у війні і за тим, що Пхеньян отримає від Москви у відповідь на надсилання солдатів.

Південна Корея розглядає "всі можливі сценарії" допомоги Україні на тлі розгортання військ КНДР у Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль, відповідаючи на запитання про те чи може Сеул відправити Києву зброю.

Як повідомляє Reuters, така заява південнокорейського міністра пролунала під час прес-конференції в Оттаві, де Чо Тхе Йоль виступав через перекладача. Він наголосив, що Сеул буде стежити за рівнем участі північнокорейських військ у війні і за тим, що Пхеньян отримає від Москви у відповідь.

"Зокрема, ми будемо спостерігати за рівнем участі (північнокорейських) сил у війні, і якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримає від Росії. Ми візьмемо всі ці (фактори) до уваги, перш ніж приймати конкретні рішення", – пояснив міністр.

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Раніше неназваний південнокорейський чиновник заявив, що Пхеньян, ймовірно, отримає від Москви "компенсацію" у вигляді військових і цивільних технологій, оскільки КНДР намагається запустити супутник-шпигун і модернізувати свої міжконтинентальні балістичні ракети.

Вступ КНДР у війну РФ проти України

Як повідомляє ГУР Міноборони України, Росія перекинула до кордонів України тисячі солдатів з КНДР. За даними розвідки, йдеться про понад 7 тисяч північнокорейських військових. Зазначається, що озброїли їх, зокрема, 60-мм мінометами та автоматами АК-12.

Наприкінці жовтня у Держдепі США заявили, що Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових, з них близько 8 тисяч – у Курській області. Тоді повідомлялося, що цей контингент вже найближчими днями може взяти участь у бойових діях.

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