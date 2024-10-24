За словами американського політика, участь військ КНДР у війні РФ проти України має бути червоною лінією для США.

США мають розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР братимуть участь у війні проти України. Про це заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер (республіканець від штату Огайо), передає The Hill.

"Адміністрація Байдена-Гарріс повинна чітко заявити, що участь північнокорейських військ у цьому конфлікті є червоною лінією для Сполучених Штатів. Якщо північнокорейські війська вторгнуться на суверенну територію України, Сполученим Штатам необхідно серйозно розглянути можливість прямих військових дій проти північнокорейських військ", - підкреслив він.

Водночас речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив журналістам, що з початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3 тисячі солдатів до Росії на кораблях з регіону Вонсан (КНДР) до східного російського міста Владивосток.

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Він додав, що солдатів відвезли на три військові об'єкти на сході РФ, де вони проводять базову бойову підготовку.

"Ми ще не знаємо, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях разом з російськими військовими, але така ймовірність, безумовно, викликає велике занепокоєння", - попередив Кірбі.

Також речник заявив, що якщо війська Північної Кореї будуть брати участь у бойових діях в Україні, то "вони стануть легітимними військовими цілями".

"Якщо вони будуть розгорнуті для боротьби проти України, це буде чесна гра, це будуть чесні цілі, і українські військові будуть захищатися від північнокорейських солдатів так само, як вони захищаються від російських солдатів", - зауважив Кірбі.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Раніше видання Financial Times писало, що російський диктатор Володимир Путін планує за допомогою північнокорейських військових відбити в України захоплену Курську область. Також у Національній розвідувальній службі Південної Кореї повідомили, що війська, яких відправляють до РФ, належать до 11 армії КНДР, елітного підрозділу.

Водночас колишній координатор Групи експертів ООН з Північної Кореї Г'ю Гріффітс заявив, що на війська КНДР в Україні чекає нищівна поразка, адже українці мають намір "розбомбити їх".

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