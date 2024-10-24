Експерти також вважають, що Росія відправить північнокорейські війська в "м'ясорубку" і не буде особливо піклуватися про їхнє виживання.

Північнокорейські війська в Україні зазнають нищівної поразки, а суворі реалії війни та ізоляція північнокорейських військ від російських солдатів матимуть глибокий вплив на світогляд солдатів КНДР. Таку думку в коментарі France24 висловив колишній координатор Групи експертів ООН з Північної Кореї Г'ю Гріффітс.

Він пояснив, що, хоча КНДР має одну з найбільших армій у світі, проте її якість залишає бажати кращого, вона спирається на масу, і північнокорейських солдатів не було випробувано на полі бою. Тому, найімовірніше, у війні в Україні пропаганда Кім Чен Ина про "непереможність" Північної Кореї лопне, як мильна бульбашка, що вплине на їхній моральний дух.

"Українці збираються розбомбити їх, і ви побачите поразку КНДР... Вони будуть вмирати, вони не доб'ються жодного прогресу, вони не дійдуть до Києва на російських танках. Нічого хорошого для них не буде", - зазначив експерт.

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Крім того, за словами Гріффітса, Росія, найімовірніше, відправить саме північнокорейські війська в "м'ясорубку" війни та не буде особливо дбати про їхнє виживання в плані задоволення базових потреб, таких як їжа і вода.

"З ними не будуть добре поводитися, їх використовуватимуть як гарматне м'ясо", - вважає він.

Це, за його словами, викличе страх, і найімовірніше, призведе до масового дезертирства. А це один із найстрашніших кошмарів Кім Чен Ина, бо це ставить під сумнів усю легітимність його режиму.

Водночас Едвард Гауелл, співробітник Корейського фонду в Chatham House, вважає, що Кім Чен Ин найімовірніше врахував ці загрози до того, як погодився підтримати російську армію своїми військами. З огляду на гроші, продовольство, військову допомогу і супутникові технології, які КНДР отримує від Росії в обмін, вигоди надто великі, щоб Північна Корея визнала відправку своїх військ до Росії помилкою.

При цьому Гріффітс зазначив, що за ці ризики Кім Чен Ин може заплатити більш ніж високу ціну.

"Я думаю, що це прорахунок. Нічого хорошого з цього не вийде. Ні для Кіма, ні для Путіна", - вважає він.

Війська КНДР в Україні

За даними південнокорейської розвідки, КНДР уже відправила в Росію 3 тисячі військових, і це не межа. При цьому в ГУР заявили, що Північна Корея відправила в Росію 12 000 солдатів, зокрема елітні підрозділи спеціальних операцій.

Раніше глава ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що Північна Корея в обмін на солдатів отримує від РФ ядерні технології та "системи запуску підводних ракет".

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