Кожна країна НАТО отримає свої цільові показники, яких потрібно досягнути.

Через зростаючу загрозу з боку Росії НАТО планує збільшити сукупну кількість військ ще приблизно на 250 тисяч осіб. Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на ще не оприлюднені плани, які потрапили в руки журналістів.

Згідно з конфіденційними документами Міністерства оборони Німеччини, навесні 2024 року країни НАТО нарешті домовилися про "мінімально необхідний потенціал" для захисту від можливої агресії РФ.

Ці "Мінімальні вимоги до можливостей" встановлені двома найвищими військовими командувачами НАТО – генералом США Крістофером Каволі та французьким адміралом П’єром Вандьє. Якщо в 2021 році вважалося достатнім мати 82 бойові бригади на всі країни НАТО разом, то в майбутньому їх має бути 131. Таким чином, Альянс збільшить кількість бригад одразу на 49, і кожна з них становитиме близько 5000 солдатів. Для командування цими військами кількість "бойових корпусів" в НАТО мають збільшити з нинішніх 6 до 15, а штабів дивізій — з 24 до 38.

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Існує також потреба в збільшенні кількості озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів, високоточної зброї великої дальності, а також засобів логістики і транспорту. Очікується, що кількість наземних зенітних установок збільшиться з 293 до 1467 – це збільшення на 1174 одиниць, включаючи такі системи озброєння, як Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а також засоби захисту на близькій відстані. Також очікується збільшення кількості гелікоптерів з 90 до 104 одиниць.

Як зазначає Welt, це загальні вимоги до усіх 32 країн-членів НАТО, які будуть розподілені між ними. Цільові показники для кожної країни будуть залежати від рівня "багатства" і чисельності населення, йдеться в документах Міністерства оборони Німеччини.

Наприклад, на Берлін покладено "близько 9,28% всіх загальних можливостей". Таким чином Бундесверу доведеться розгорнути "п’ять-шість додаткових бойових бригад", а також персонал "додаткового бойового корпусу" та ще один вертолітний підрозділ. Зараз у Бундесвері є вісім бригад, дев'ята створюється, а десята планується до 2031 року.

НАТО готується до війни проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, НАТО поступово готується до можливої війни проти Росії. Так, наприкінці вересня стало відомо, що Альянс складає плани масової евакуації поранених. В НАТО розуміють, що вільно використовувати санітарну авіацію, як в Іраку чи Афганістані, у війні з РФ не зможуть.

Також ми розповідали, що в НАТО пропрацьовують сценарії розгортання війни проти Росії. Зокрема один зі сценаріїв передбачає, що після нової мобілізації Росія відкине ЗСУ на фронті в Україні і потім розпочне агресію проти НАТО.

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