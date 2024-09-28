В НАТО розуміють, що вільно використовувати санітарну авіацію, як в Іраку чи Афганістані, у війні з РФ не зможуть.

НАТО розробляє плани евакуації великої кількості поранених військових на випадок війни з Росією. Про це в інтерв’ю агентству Reuters розповів керівник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк.

За його словами, в разі війни з РФ сценарій медичної евакуації відрізнятиметься від досвіду союзників в Афганістані та Іраку, оскільки театр бойових дій буде ширшим та масштабнішим. Крім того, перевага Заходу в повітрі не скрізь буде гарантованою.

Зазначається, що планування медичної евакуації є лише одним з напрямків значно ширшого переформатування планів НАТО, спричиненого вторгненням Росії в Україну в 2022 році.

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Якщо виникне конфлікт з Росією, поранених військових потрібно буде не тільки транспортувати на більшу відстань, ніж під час інших війн останніх років, сказав Солфранк.

Через загрозу від російських засобів ППО та російської авіації НАТО ймовірно доведеться менше покладатися на санітарну авіацію і створити санітарні потяги, які могли б транспортувати більше постраждалих одночасно.

"З міркувань планування необхідно розглянути всі варіанти доставки великої кількості поранених до медичних установ, включаючи потяги, але потенційно також автобуси", – каже генерал НАТО.

Різні медичні правила у країнах альянсу є ще однією перешкодою, яку потрібно подолати, сказав Солфранк. Зокрема, ймовірно, доведеться створити зону вільного проходу для певних сильнодіючих ліків, транспортування яких навіть в межах ЄС є жорстко регульованим.

Перспективи війни Росії з НАТО

Як писав УНІАН, Росія продовжує нарощувати військову потужність і може загрожувати іншим сусідам. Німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр вважає, що "російська армія орієнтується на Захід", і вже за кілька років у них буде достатньо ресурсів для нападу на територію НАТО.

При цьому російські офіційні особи не соромляться відверто погрожувати НАТО війною. Зокрема такі заяви лунали з вуст офіційного представника Росії в ООН в середині вересня.

Щоправда, військові оглядачі мають великі сумніви стосовно реальної здатності РФ протистояти НАТО у прямій війні. Наприклад, відставний австралійський генерал і військовий аналітик Мік Раян каже, що російські погрози про війну з НАТО настільки ж абсурдні, як погрози "доплисти до Місяця".

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